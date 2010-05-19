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Dünya

Siber atak uyarısı!

Kanada Gizli Servisi, ülkedeki devlet kurumları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, enerji, telekomünikasyon ve finans şirketlerinin bilgisayar sistemlerinin, siber atak tehlikesi ile karşı karşıya ol

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Kanada Gizli Servisi CSİS, ülkedeki devlet kurumları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, enerji, telekomünikasyon ve finans şirketlerinin bilgisayar sistemlerinin, giderek artan siber atak tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.


CBC Televizyonunun haberine göre, Nisan ayında, Hindistan'a ait bazı belgeler ile Tibet ruhani lideri Dalay Lama'nın bilgisayarlarından bazı bilgiler, sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcılarınca çalındı.


Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab, Ottawa'daki düşünce kuruluşu SecDev Group ve ABD'deki Shadowserver Foundation isimli kuruluşların ortak araştırmasında ise özellikle en yenisi 20 yıllık teknoloji ile çalışan Kanada devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerinin ciddi tehlike altında olduğunu ortaya konuldu.


CBC'ye konuşan güvenlik uzmanı Mark Holland, “ABD bu konudaki açığını gördü ve siber terörizm diye de adlandırılan bu ataklara karşı 40 milyar dolarlık bir çalışma başlattı. Kanada'nın ise eski teknolojisine rağmen bu konuda herhangi bir planı yok. Oysa tehlike giderek büyüyor" dedi.

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