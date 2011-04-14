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Spor

SİBEL ŞİMŞEK'E GÜMÜŞ MADALYA KAZAN (A.A)

14 Nisan 2011 20:23

-SİBEL ŞİMŞEK'E GÜMÜŞ MADALYA KAZAN (A.A) - 14.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda bayanlar 63 kiloda Sibel Şimşek, koparmada gümüş madalya kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nın 4. gününde 63 kilo bayanlarda podyuma çıkan Sibel Şimşek, Avrupa ikincisi oldu. İlk hakkında 108 kiloyu kaldıramayan Şimşek, ikinci hakkında bu kiloyu geçmeyi başardı. Son hakkında 110 kilo ağırlığı deneyen Sibel Şimşek, konsantre olamadığı kaldırışı başarıyla tamamlayamadı ve gümüş madalyada kaldı. Bu kiloda birinciliği Rusya'dan Tsarukaeva 112 kilo ile alırken, üçüncülüğü yine Rusya'dan Shainova aldı.  

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