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Spor

Sibel Şimşek'e 2 altın 1 gümüş madalya

2010 Avrupa Halter Şampiyonası bayanlar 63. kiloda podyuma çıkan Sibel Şimşek, koparmada 110 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak, Avrupa ikincisi oldu.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'de devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda Sibel Şimşek, ilk hakkında 107 kiloyu kaldırırken, ikinci hakkında da 110 kiloda başarılı oldu. Milli halterci, üçüncü hakkında denediği 114 kiloyu kaldıramayarak, gümüş madalyada kaldı.


Koparmada birinciliği 114 kiloluk derecesiyle Rus sporcu Svetlana Tsarukaeva elde ederken, üçüncülüğü ise 100 kiloluk kaldırışıyla Rus halterci Marina Sahainova elde etti.


İKİ ALTIN MADALYA

Ayrıca Sibel Gümüş 63 kilo silkme ve toplamda altın madalya kazandı.

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