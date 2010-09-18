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SİBEL KEKİLLİ'NİN FİLMİ OSCAR ADAY ADAYI BERLİN (A.A)

18 Eylül 2010 19:07

-SİBEL KEKİLLİ'NİN FİLMİ OSCAR ADAY ADAYI BERLİN (A.A) - 18.09.2010 - Yönetmenliğini Feo Aladağ'ın yaptığı, Sibel Kekilli'nin başrol oynadığı ''Yabancı'' (Die Fremde) filmi, Almanya'nın, "yabancı dilde en iyi film" dalında Oscar aday adayı oldu. German Films'in sözcüsü Münih kentinde yaptığı açıklamada, bağımsız bir jürinin ''Yabancı'' filmini Oscar aday adayı seçtiğini belirtti. Aladağ da filmin aday gösterilmesi üzerine ''İnanılmaz büyük bir onur'' diyerek, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin kararını heyecanla beklediğini ifade etti. Akademi 25 Ocak 2011'de, değişik ülkelerden gönderilen filmler arasında ''yabancı dilde en iyi film" dalında Oscar için yarışacak 5 filmi belirleyecek.

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