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SİBEL KEKİLLİ "TATORT"UN KOMİSERİ OLDU HAMBURG (A.A)

06 Ağustos 2010 14:15

-SİBEL KEKİLLİ "TATORT"UN KOMİSERİ OLDU HAMBURG (A.A) - 06.08.2010 - Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın çevirdiği "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) adlı filmdeki rolü ile bir anda üne kavuşan Sibel Kekilli, Alman televizyonlarında en fazla seyredilen polisiye dizi olan "Tatort"ta komiser rolünde oynayacak. Dizinin yayınlandığı devlet televizyonu ARD'de, komiser Borowski rolündeki Axel Milberg ile birlikte cinayetleri aydınlatacak olan Kekilli'nin rol alacağı dizinin ilk bölümü, 24 Ekimde yerel saat ile 20.15'de gösterime girecek. Diziyi hazırlayan Norddeutsche Rundfunk (NDR) adlı yayın kuruluşunun bir yetkilisi Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Kekilli'nin "Tatort" dizisindeki komiser rolünü sürekli oynayacağını, daha önce bu rolü üstlenmiş olan Maren Eggert'in nisan ayında diziden ayrıldığını belirtti. Kekilli'nin daha önce bu dizide "misafir oyuncu" olarak rol alması düşünülmüştü.

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