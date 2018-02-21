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Sibel Çelik davasında sanığın cep telefonu incelenecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, iki yıl önce bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik’i (25) öldürmekle suçlanan ve henüz yakalanamayan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi

21 Şubat 2018 15:52

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, iki yıl önce bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik’i (25) öldürmekle suçlanan ve henüz yakalanamayan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz\'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Selman Yılmaz\'ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Buca\'nın Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak\'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığı ve evin ateşe verildiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz\'ın olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlıkları yaptıkları tespit edildi. Çelik’in katil zanlısı olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz cinayetle ilgili tutuklandı. İki kardeş hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 6 Aralık 2017\'deki duruşmasında ise tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Sibel Çelik\'in annesi Cemile Çelik, babası Süleyman Çelik ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Selman Yılmaz ise duruşmaya gelmedi. Selman Yılmaz\'ın avukatı Mehmet Kaya, müvekkilinin olay tarihinde kullandığı cep telefonunu mahkemeye teslim etti. Çelik Ailesi\'nin avukatı Sibel Önder ise olayın üzerinden geçen zaman dikkate alındığında telefondaki, delil niteliği taşıyan belgelerin silinmiş olabileceğini belirtti. Telefona olaydan hemen sonra el konulmaması ya da incelenmemesinin dosya için eksiklik olduğunu ifade eden Önder, sanığın delilleri karartma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına davaya müdahil olan avukat Müjgan Bilgen Özen de sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığını hatırlatarak, bu nedenle tekrar tutuklanması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti ise Selman Yılmaz\'ın tekrar tutuklanması talebini reddederken, sanığa ait cep telefonunun incelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Sibel Çelik\'in ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'ndan gelecek raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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