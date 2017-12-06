Sibel Çelik cinayetinde tutuklu sanık tahliye edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, geçen yıl bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik\'i (25) öldürmekle suçlanan ve henüz yakalanamayan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuklu sanık Selman Yılmaz\'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle Selman Yılmaz\'ın tahliyesine karar verdi.

Geçen yıl 12 Temmuz\'da, Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak\'taki 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığı ve evin ateşe verildiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Çelik ile Halil Yılmaz\'ın olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlıkları yaptıkları tespit edildi. Sibel Çelik\'in katil zanlısı olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz tutuklandı. İki kardeş hakkında \'Kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Selman Yılmaz, Sibel Çelik\'in annesi Cemile Çelik, babası Süleyman Çelik, tarafların avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sanem Deniz Kural katıldı. Tutuklu sanık Selman Yılmaz, geçen duruşmadaki savunmasını tekrarlayıp, suçsuz olduğunu belirttikten sonra tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin olay günü ve saatinde arkadaşının evinde olduğunun bilirkişi ek raporlarıyla tespit edildiğini belirterek, Yılmaz\'ın tahliyesini talep etti.

Sibel Çelik\'in annesi Cemile Çelik ise \"Yargılamanın bir an önce sonuçlanarak katilin cezalandırılmasını istiyorum\" dedi. Sanık Selman Yılmaz\'ın serbest bırakılması halinde delilleri karartabileceğinin göz önünde bulundurulmasını ve tutukluluk halinin devamını talep eden Çelik Ailesi\'nin avukatı Sibel Önder, \"Sanık Selman\'ın telefonla görüşme yaptığı yerlerin olayın olduğu Halil\'in evinin yakınlarında olması, sanığın olayın hemen ardından Diyarbakır\'a gitmiş olması ve kardeşinin evinin yanmış olmasına rağmen merak edip eve bakmaya gitmemiş olması nedeniyle atılı suçları işlediğini düşünüyoruz. Ayrıca sanık Selman\'ın serbest bırakılması halinde delilleri karartabileceği göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamı istiyoruz\" dedi.

Mahkeme heyeti, Sibel Çelik\'in İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan gelecek otopsi raporunun beklenmesine, sanık Selman Yılmaz\'ın olay günü kullandığı cep telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması nedeniyle sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



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