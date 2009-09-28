Sibel Çarmıklı ve oğlu gözaltında!

Çarmıklı ve Albay Üçok arasındaki rüşvet pazarlığı, polisin mekan görüntüleme ve dinleme aracına kaydedildi. AKP'nin son yerel seçimlerdeki Beşiktaş belediye başkan adayı Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı gözaltına alındı.



Çarmıklı’nın “sahte çürük çetesi”ne ilişkin olarak tutuklanan Üçok’la bir askeri arazinin devri için rüşvet pazarlığı yaptığı öne sürüldü.

Çarmıklı ise iddiaları reddetti. Çete soruşturmasını yürüten polis, teknik takip sırasında Albay Üçok’un bir süre önce Sibel Çarmıklı’yla bir balık restoranında bir araya geldiğini tespit etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, İddiaya göre Çarmıklı, 3. Boğaz Köprüsü’nün geçtiği güzergâh üzerinde yer alan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait satılamaz şerhi bulunan bir araziyi alabilmek için Üçok’la rüşvet pazarlığı yapıyordu. Üçok’un arazi için 4.5 milyon lira rüşvet istediği, miktarın pazarlık sonucu 2.5 milyar liraya kadar indirildiği, H.Ç. adlı işadamının da aracılık rolü üstlendiği öne sürülüyordu. Yemekte çeteyle ilişkisi olduğu iddia edilen işadamı Murat Turgay Tepe de bulunuyordu.

ANAP’ta siyasete başladı

İddialarla ilgili sorulara ilk olarak ‘Ahmet Zeki Üçok’u tanımıyorum’ yanıtını veren Çarmıklı, daha sonra Üçok’la balık restoranında yemek yediklerini ve yemekte oğlunun da hazır bulunduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten polis dün akşam saatlerinde Çarmıklı ve oğlunu gözaltına alndı.

ANAP’a 1992 yılında üye olan ve 1993’te Beşiktaş İlçe Yönetim Kurulu ve İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Çarmıklı 17 yıldır siyasetin içinde yer alıyor. ABD’de New England Üniversitesi’nde İş İdaresi ve Ekonomi eğitimi alan Çarmıklı, 1995’te İstanbul’dan milletvekili adayı oldu. 1996’da ANAP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçildi. 2004’te ANAP İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Çarmıklı, 2005-2007 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Çarmıklı 2009’da Ak Parti’ye katıldı ve Beşiktaş belediye başkan adayı oldu.

İş ve cemiyet dünyasının aktif isimlerinden olan Çarmıklı, 1994’te ARI Hareketi, Türkiye Engelliler Spor Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (TESYEV) ve Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) üyesi. İşadamı Ali Çarmıklı ile evli.

İşte rüşvet konuşmaları

‘Askerlik yapmamak için sahte çürük raporu’ alan çete soruşturmasını yürüten savcılık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘satılamaz şerhi’ bulunan bir arazinin satın alınabilmesi için Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı ile çete lideri Murat Tugay Tepe ve Hava Kuvvetleri Askeri Başsavcısı Hava Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok’un rüşvet pazarlığı yaptıklarını iddia etti.

Bu arada Tepe ile Üçok’un teknik takipten korunmak amacıyla, sadece birbirleriyle görüştükleri telefon hatları olduğu ileri sürüldü. Çetenin, Aziz Yıldırım’dan bir iddianameden adının çıkarılması karşılığında 10 milyon TL haraç alınmasını planladığı da deliller arasında olduğu belirtildi.

Çarmıklı kaydı

Murat Can Çarmıklı ile AK Parti Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı H.Ç. arasında geçen görüşmenin kayıtlarının şöyle olduğu belirtildi:

H.Ç.: Arkadaşla görüştüm, birkaç sorun var, sana ileteyim, ben bunlara cevap veremedim, bir tanesi ‘tapudaki şerh kalkacak mı?’ dedi.

M. Çarmıklı: Tapudaki şerhi kim koydurmuş ki.

H.Ç.: Hava Kuvvetleri

M. Çarmıklı: Evet

H.Ç.: İkincisi ‘bu son mu?’ dedi, ona ben cevap verdim, ‘bu meblağ son mu?’ dedi, ‘biraz bir şeyler olamaz mı?’ dedi.

M. Çarmıklı: Adamlara sormam lazım, ben kafama göre fiyat veremem ki.

H.Ç.: ‘En azından bir 4, 4.5 olabilir mi?’ dedi, şeyi soruyor ‘başka hiçbir şekilde meblağ artmaz değil mi’ dedi.

M. Çarmıklı: Hayır, bu adamlarda her şey nettir neyse o.

Tepe’nin kaydı

Murat Tugay Tepe ile örgütte Tepe’nin en yakınında yer alan Erdem Kılıç arasında geçen görüşme ise şöyle:

Tugay: Onların dediği tarih Ankara’ya gelecekler, pazartesi günü 1.250 canın hesabına geçirecekler.

Erdem: Canlı mı?

Tugay: Yani yarısı, sağlama almak için kendini bamya, her şey anlaşıldı protokol yapıldı, durum böyle.

Erdem: Ne kadar abi.

Tugay: 2.5 Milyon dolar.

Erdem: Yarı yarıya mı düştü abi.

Tugay: Abi ... (küfür) ya, yani yapacak bir şey var mı ya.

Erdem: Bamya, biraz feragat edecek bundan.

Tugay: Etti etti.

Gücümüz var

Turgay Tepe ile Murat Can Çarmıklı konuşuyor:

Tugay T.: Şişli Adliyesi’ne girmek bambaşka bir olay, Bakırköy’e bambaşka, cezaevi adliyesine girmek bambaşka, bir de askeri adliyeye girmek adamı çok kötü yapar anladın mı, psikolojisini bozar, sır bir dünya, yani o tehlikeyi kimse göz önüne alamaz, hepsinin açıkları vardır anladın mı, onun için biz güçlüyken onu kullanacağız. Sizi üzecek bir şey olmaz bi de özür dileyecek hata yaptıysa.

Murat Ç.: Evet doğrudur.

Tugay T.: Sen onun için sakin ol, bizim belli bir şeyimiz var orda, arsa orda şey, hangi şey lehimize ise ona çevirme gücümüz var, yani 10 gün bir sürecimiz var.