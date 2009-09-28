Sibel Çarmıklı ve oğlu adliyede

29 Mart'ta AKP’nin Beşiktaş'ta aday gösterdiği Sibel Çarmıklı ve oğlu, bir askeri savcının da tutuklandığı sahte çürük raporu çetesiyle ilişkileri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Çarmıklı ve oğlu dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi.

AKP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı, sahte çürük raporu hazırladıkları öne sürülen çeteyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çarmıklı ile oğlu dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Sibel Çarmıklı’nın İstanbul’da 3. köprü güzergahında bulunan ve üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ‘satılamaz’ şerhi koydurduğu araziyi almak için söz konusu çeteyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.