Şi: Korumacı ticaret politikalarına dönüş olmasın

İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan 47. Dünya Ekonomik Forumu’na ilk kez katılan ve açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önemli mesajlar verdi. Konuşmasında 20 Ocak'ta ABD yönetimine geçecek olan Donald Trump'a da üstü kapalı mesaj gönderen Şi "Ticari savaşın galibi olmaz" diyerek çıkması muhtemel yeni ticaret savaşları konusunda uyarıda bulundu.

"Kader birliği içindeyiz"

"Tüm dünya olarak kader birliği içindeyiz, tüm ülkeler birbirine bağımlı, bu ticarî savaşın galibi olmaz” diye konuşan Şi, serbest ticaret yönünde görüş bildirdi. Şi, ticarette korumacılık, sizin büyük olasılıkla rüzgar ve yağmurun olmadığı karanlık bir odada bulunmanızdır ama orada herhalde hava ve ışık da bulunmayacaktır” karşılaştırmasını yaptı.

Çin’in küresel ticaretten yana olduğunu bir kez daha vurgulayan Çin Devlet Başkanı Şi, açık ve şeffaf ticaret anlaşmaları istediklerini ve en “acil görevin dünya ekonomisini tehlikeli gelişmelerden kurtarmak” olduğunu vurguladı.

"Irmak kollarının okyanusa çıkmasını engelleyemezsiniz"

Şi Cinping küreselleşme karşıtlarının eleştirilerini ise geri çevirdi. Çok sayıda ticaret koluna sahip olan dünya ekonomisini büyük bir okyanusa benzeten Şi, “Herkes ırmağın kollarını engellemeye, durdurmaya ve okyanusa çıkmasını engelleyerek küçük çaylara ve göllere akmasına çaba gösteriyor, bunun işlemesi mümkün değil” dedi.

Ancak Çin Devlet Başkanı zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun derinleşmekte olduğunu da teslim etti. Şi, bu nedenle birlikte küreselleşmeyi inşa etmenin ve herkesin burada yer almasını sağlamanın önemine dikkat çekti. Ancak bu yoldan küreselleşmenin olumlu yansımalarının gözle görülür hale gelebileceğini belirtti.

Trump'ın adını vermeden mesaj

Şi Cinping ABD Başkanı Trump’ın adını vermeden, ama Trump’ı ima ederek, hiçbir ülkenin başka ülkelere zarar vererek politika yapma hakkı olmadığını, Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların tek taraflı iptal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Aksi takdirde gelecek nesillerin geleceğinin tehlikeye atılmış olacağını söyledi.

Şi, Çin'deki piyasaların yabancı işletmelere açılmasının daha kolaylaştırılacağını ve daha fazla hukukî güvence sağlanacağını da ilan etti.

ABD'nin yeni Başkanı Trump küresel ticaret anlaşmalarını iptal edeceği ve Amerikan ekonomisini yüksek gümrük vergileri ile korumaya alacağını ve izole edeceğini ilan etmişti. Trump birçok kez Çin'i ABD'de kitlesel iş kayıplarına yol açan ticaret politikaları uygulamakla da suçlamış ve Çin mallarına yüzde 45'e varan gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti.

İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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Reuters/dpa, ÇA/BÖ