Show TV'de yönetim TMSF'ye devredildi

Ciner Holding'in Haziran, 2013'te satın aldığı Show TV’nin yönetimi Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Yönetimin devrine ilişkin mahkeme kararı İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından verildi.

TMSF’nin Show TV’nin devri ile ilgili olark yaptığı yazılı basın açıklaması şöyle:



İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Show TV’nin satışının iptali için açılan davada, “yürütmeyi durdurma” kararı vermiştir.

Mahkeme kararının gereği olarak, Show TV logosuyla yayın yapan Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yönetimi, Kurumumuz tarafından devralınmıştır.

Show TV ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.