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Show TV, Turgay Ciner'e iade ediliyor

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, bir süre önce el koyduğu Turgay Ciner'e ait Show TV'nin iadesine karar verdi

18 Temmuz 2014 23:30

TMSF'nin mahkeme kararı doğrultusunda Show TV'nin Turgay Ciner'e iade edilmesine karar verdiği öğrenildi.

Show TV'nin eski sahibi Erol Aksoy’un açtığı dava nedeniyle 402 milyon dolara Ciner Grubu’na satılan kanalla ilgili hukuki sorun çıkmış, 30 Mayıs'ta Show Tv'nin satışının iptali için açılan davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve mahkeme kararının gereği olarak, Show TV logosuyla yayın yapan Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetimi, TMSF tarafından tekrar devralınmıştı.

Söz konusu mahkeme kararı  aleyhine dava açan ve davayı kazanan TMSF, mahkeme kararının kendisine ulaşması üzerine bugün aldığı kararla Show TV’nin yeniden Ciner Grubu’na verilmesine karar verdi.

 

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