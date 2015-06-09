Show TV, Melih Altınok'un programına son verdi

7 Haziran seçimlerinin ardından hükümete yönelik ağır eleştiriler yönelten Sevilay Yükselir'in Sabah gazetesindeki görevine son verilirken, CİNER grubu bünyesindeki Show TV'de ise hükümeti destekleyen yazılarıyla bilinen Melih Altınok'un programı yayından kaldırıldı.
Söz konusu kararı kişisel Twitter hesabından açıklayan Altınok, "Merkez medyada da ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. Ciner, Show TV'de yayınlanan Güne Merhaba programımıza son verdi! Hayırlı olsun" dedi.
Melih Altınok'un tweetleri şöyle: