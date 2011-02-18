-SHOW RADYO'YA 8 MİLYON 250 BİN DOLAR İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için Arto Radyo Yayıncılık 8 milyon 250 bin dolar teklifte bulundu. TMSF Binasında yapılan ihalede Arto Radyo Yayıncılık 15 Şubat 2011'de gerçekleştirilen ilk ihalede verdiği 7 milyon 700 bin dolar tutarındaki teklifini, 8 milyon 250 bin dolara yükseltti. Arto Radyo Yayıncılık'ın teklifi, Fon Kurulu onayına sunulacak. İhale, Kurul'un vereceği karar sonucunda kesinlik kazanacak.