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Ekonomi

SHOW RADYO'YA 8 MİLYON 250 BİN DOLAR İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 18:54

-SHOW RADYO'YA 8 MİLYON 250 BİN DOLAR İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için Arto Radyo Yayıncılık 8 milyon 250 bin dolar teklifte bulundu. TMSF Binasında yapılan ihalede Arto Radyo Yayıncılık 15 Şubat 2011'de gerçekleştirilen ilk ihalede verdiği 7 milyon 700 bin dolar tutarındaki teklifini, 8 milyon 250 bin dolara yükseltti. Arto Radyo Yayıncılık'ın teklifi, Fon Kurulu onayına sunulacak. İhale, Kurul'un vereceği karar sonucunda kesinlik kazanacak.

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