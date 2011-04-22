-SHOW RADYO'YA 10 MİLYON 300 BİN DOLAR İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün ihale edilen Show Radyo'ya en yüksek teklifi, 10 milyon 300 bin dolar ile Arto Radyo verdi. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 11 milyon dolar muhammen bedele sahip Show Radyo bugün pazarlık ihalesine çıkarıldı. Açık artırmaya, Mobil Radyo Televizyon ve Medya Hizmetleri, Arto Radyo Yayıncılık ile Vizyon Görsel Radyo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık firmaları katıldı. Açık artırma, 18 Nisan'da düzenlenen ilk ihalede Vizyon Görsel Radyo Televizyon firmasının verdiği 8 milyon 512 bin dolar bedelle başladı. Açık artırma, Arto Radyo'nun verdiği 10 milyon 300 bin dolar bedelle son buldu. Muhammen bedel altında kalan açık artırma sonucu, Fon Kurulu onayına sunulacak. İhale, Kurul'un vereceği karar doğrultusunda kesinlik kazanacak.