Show radyo satışa çıkartıldı

12 Mart saat 11.00’de (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) TMSF’nin İstanbul’daki merkez binasında yapılacak ihalede Show Radyo 10 milyon 300 bin dolar'dan satışa çıkacak. İhale Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. Pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TMSF’nin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TMSF, Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkardı.

Aks Radyo ve Yayıncılık ile Medya İletişim Hizmetleri’nin borçlusu olduğu bütünlüğün kapsamında, Show Radyo’nun faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki hakları, menkuller (teknik ekipman, vericiler, demirbaşlar v.s.), marka, internet alan adı ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler yer alıyor.

İhale 12 Mart tarihinde, saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Şartname, “Satış Komisyonu” tarafından, ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar, şartnameyi imzalayarak ihaleye katılabilecek. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan şartnameyi satın almak isteyenlerin bin dolar yatırmaları gerekecek. Ayrıca katılımcıların, tesis ziyaretinden yararlanabilmesi için gizlilik taahhütnamesi imzalayarak “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile bin dolar daha yatırması gerekecek. Tesis ziyareti 21 Şubat–8 Mart tarihleri arasında açık tutulacak.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacak. “Satış Komisyonu”, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Kurul’un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 15 Mart’ta saat 11.00’de “Fon”un Büyükdere Caddesi’ndeki merkezinde yapılacak.