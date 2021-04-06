Shkodran Mustafi için Türkiye iddiası

Kış döneminde Arsenal'dan Schalke'ye transfer olan Shkodran Mustafi için Süper Lig iddiası gündeme geldi.

Bild gazetesinin haberine göre, Schalke'nin bedelsiz olarak İngiliz ekibinden transfer ettiği Shkodran Mustafi için İtalya'dan ve Almanya'dan talipler var. Öte yandan Alman oyuncunun Türkiye'ye daha yakın olduğu öne sürüldü.

Shkodran Mustafi'nin Schalke'deki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman stoper başka bir takıma transfer olursa bonservis ücreti ödenmeyecek.

Mustafi, 2016 yazında Valencia'dan Arsenal'a 41 milyon euro'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın da parçasıydı.