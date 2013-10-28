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Japonya Başbakanı Marmaray'ın açılışı için Türkiye'ye geliyor

Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Stratejik açıdan Japonya için Türkiye çok önemli bir ülke

28 Ekim 2013 16:21

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu yıl içinde ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Abe yarın İstanbul'da Marmaray'ın açılış törenine katılacak. Türkiye ziyareti öncesi konuşan Abe, "Stratejik açıdan Japonya için Türkiye çok önemli bir ülke" dedi.

Abe, "Stratejik açıdan Japonya için Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi istiyorum" dedi.

Mamaray projesi için Japonya'nın büyük destek verdiğini kaydeden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte açılış törenine katılacak.

 

Ziyaret sırasında Sinop Nükleer Santrali'nde ev sahibi ülke anlaşmasının da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle imzalanması planlanıyor.

Anlaşmanın imzalanmasıyla nükleer santralin inşa sürecinin hızlanacağı belirtiliyor. Sinop Nükleer Santrali, Japon-Fransız konsorsiyumu tarafından inşa edilecek.

Toplam yatırım tutarı 22 milyar dolar olacak projenin ilk ünitesinin 2023, son ünitesinin ise 2028 yılında üretime geçmesi planlanıyor.

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