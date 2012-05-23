Shevchenko: Terim, Milan'da kalsa Avrupa şampiyonu olurduk

Fatih Terim'in çalıştırdığı Milan'ın yıldızı Shevchenko, Euro 2012'ye Antalya'da hazırlanan milli takımın kampında açıklamalar yaptı.



Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden kabul edilen Andriy Shevchenko, 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlanan Ukrayna Milli Takımı ile Antalya kampında.

Futbol hayatını Dinamo Kiev'de sürdüren Sheva, Akşam gazetesinden Adil Demirçubuk'a konuştu.

Ağırlıklı konu, bir zamanlar yolularının Milan'da kesiştiği Fatih Terim'di: Milan'dan başka kulüplerde de çalıştı ve hepsinde başarılı oldu. Milan'da da Avrupa ve İtalya'da şampiyonluklar kazanabilirdik...



En az ülkeniz Ukrayna kadar Türkiye'de de bir efsane olduğunuzu sanıyorum biliyorsunuz..?

— Evet, biliyorum. Ben de Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok severim. Türkiye'de çok güzel hatıralarım var. Çok sayıda Türk dostum, arkadaşım da var. Mesela Fatih Terim... G.Saray geçtiğimiz hafta şampiyon olunca hemen telefon açıp tebrik ettim.



Fatih Terim'le sık görüşür müsünüz? Diyaloğunuz ne durumda?

— Önceden çok görüşürdük fakat işlerimiz dolayısıyla son zamanlarda fazla görüşemiyoruz. Ama sık görüşemesek de o benim dostumdur, ömrüm boyunca da öyle kalacak. Çünkü onunla Milan'da (2000-2001 sezonu) çok güzel hatıralarım var.



Fatih Terim'i sizin için bu kadar özel kılan ne?

— Terim, Milan'da uzun süre kalamadığı için biz onunla fazla beraber olamadık. Ama biz onunla tanıştığımız ilk gün çok iyi anlaştık ve arkadaş olduk. Ben samimi bir insanım, Fatih Terim de öyle. Onu bu kadar çok sevmemin sebebi bu.



Milan Fatih Terim'den sonra çok sayıda ulusal ve uluslararası kupa kazandı. O kritik dönemde eğer Terim kalsaydı gene aynı başarılara ulaşabilir miydi?

— Bakın Fatih Terim'in Milan'da kısa süre kalması (Temmuz ile Kasım ayları arasında 4.5 ay) onun çok iyi bir teknik direktör olduğu gerçeğini değiştirmez. Fatih Terim Milan'dan başka kulüplerde de çalıştı ve hepsinde başarılı oldu. Milan'da da Avrupa ve İtalya'da şampiyonluklar kazanabilirdik. Çünkü o çok büyük bir antrenör...



Avrupa ve Türkiye basınında sizinle ilgili çok sayıda transfer iddiasında bulunuldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklifler aldığınız yazıldı. Bunlar doğru muydu?

— Doğru... Türkiye'den, sayısını hatırlayamayacağım kadar çok teklif aldım. Ama hiçbir zaman kabul etmeyi düşünmedim.



Peki neden?

— Bunun Türkiye ile bir ilgisi yok. Benim için üç tane kulüp var; Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea. Türkiye'den değil başka yerlerden de teklifler geldi, onlara da 'Hayır' dedim. Ben futbola Dinamo Kiev'de başladım, Milan'da yıldız oldum, sonra Chelsea'ye gittim ve en sonunda gene Dinamo'ya döndüm. Futbolu bırakacağım yer de Dinamo Kiev'dir.