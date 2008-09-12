'Shevchenko eskisi gibi olamaz'



Hollandalı orta saha oyuncusu Clarence Seedorf Sheva'nın Milan'a dönmesinin, Ukraynalı oyuncunun eski formunu bulmasına yardımcı olmayabileceğini belirtti



Shevchenko boşa geçirilen iki senenin ardından 15 gün önce Milan'a geri dönmüştü. Ukraynalı oyuncu Chelsea'ye gittiğinde 30 milyon pounda İngiltere tarihinin en yüksek rakamına transferini gerçekleştirmiş, mükemmel bir futbolcuydu. Fakat Sheva, Chelsea'de 47 Premeir Lig maçında attığı 9 golle büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Serie A'nın açılış haftasında ikinci yarıda forma giyen Sheva'nın kaçırdığı müsait pozisyonun ardından, takım arkadaşı Seedorf'a göre Shevchenko'nun eski formunu yakalaması hiç de kolay değil.



“Shevchenko'nun yerinde olmak istemezdim” diyen Seedorf, “Yeteneği tabi ki kaybolmadı, fakat iki yılın ardından hiç de kolay değil. Eski formuna dönmesi için zamana ihtiyacı var” dedi.



Seedorf hiçbir konuda sözünü sakınmaması ile biliniyor. Deneyimli oyuncu dün yaptığı açıklamada da Pato'nun düşüşünde Milan ve İtalyan medyasını suçlamıştı.



