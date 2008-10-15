Sheva hayatından memnun



Milan’ın Tiran karşısında aldığı utanç verici yenilgiye rağmen, Andriy Shevchenko, yeniden form tuttuğu için mutlu olduğunu söylerken forvetteki partneri Filippo Inzaghi yeniden sakatlandı.





Arnavutluk’ta oynanan maçta Milan, vasatın altında bir performans sergiledi ve Ronaldinho’nun maçın sonlarında gelen golüne rağmen 2-1 yenildi.



Ukraynalı oyuncu ikinci yarının tamamında oynadı. Yakaladığı fırsatları değerlendirememesine karşılık, Brezilyalı'nın golünün asistini yaptı.



“Çok mutluyum. Fiziksel kondüsyonum gün geçtikçe daha iyi oluyor. Milli takımda iyi bir maç oynadım ve bugün de yeterli bir performans sergiledim. Hala daha çok çalışmam lazım ama kondüsyonum yine en iyi seviyesine yükselecek”



Eski Chelseali, ikinci yarının başında sakatlanan Pippo’nun yerine girdi. Eski İtalyan millinin sakatlığı ciddi görünmüyor ancak durumu belirsizliğini koruyor.



İlk yarının sonlarında sağ baldırından darbe alan Pippo'nun doktorları, henüz pazar günü Sampdoria karşısında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili bir açıklamada bulunmadılar.

