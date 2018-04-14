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Dünya

Sherine: ABD Suriye'yi vurarak uluslararası normları ihlal etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Alexander Sherine, yaptığı değerlendirmede ABD’nin Suriye’yi vurarak bütün uluslararası normları ihlal ettiğini ve Rusya’nın bunu kendi adresine sal

14 Nisan 2018 12:41

Siyamend Kaçmaz / Moskova 14 Nisan (DHA) - Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Alexander Sherine, yaptığı değerlendirmede ABD’nin Suriye’yi vurarak bütün uluslararası normları ihlal ettiğini ve Rusya’nın bunu kendi adresine saldırganlık olarak algıladığını söyledi.
Sherine, bunun ikinci Belgrad olduğunu vurgulayarak, “Bugün bir dönüm noktasıdır. Rusya\'nın kendi adresine bir saldırı düzenlendi, çünkü bu uluslararası normlara göre bütün uluslararası kuralları ihlal etmek anlamına geliyor. Bu nükleer gücün yardım etmek amacıyla kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği bağımsız bir devlete ilan etmeden savaş ilan etmektir.” dedi.

 

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