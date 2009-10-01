Sheriff FC Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova'nın Sheriff takımıyla bu akşam deplasmanda karşılaşacak.
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Twente'ye 2-1 yenilerek grup mücadelesine kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerin Moldova temsilcisi karşısındaki hedefi galibiyet.
Sheriff, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Steaua Bükreş ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum; Güiza, Andre Santos ve Gökhan Gönül'ün yokluğunda ilk 11'de zorunlu değişiklikler yapacak.
Gökhan'ın yerine sağ bekte Önder'e şans vermesi beklenen Daum'un, orta alanın solu ve forvet hattında elinde farklı seçenekleri bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekibin sahaya Volkan Demirel, Önder, Bilica, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Vederson (Uğur), Alex, Semih (Deivid) 11'i ile çıkması bekleniyor.
Tiraspol'de Sheriff Stadı'nda TSİ 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Makedon hakem Alexander Stavrev yönetecek.
Stavrev'in yardımcılıklarını Ljubomir Krstevski ve Marjan Kirovski yapacak.