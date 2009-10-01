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Spor

Sheriff 0 - 1 Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Sheriff'i yenerek Avrupa Ligi H Grubunda ilk puanla tanışmış oldu.

01 Ekim 2009 03:00

Süper Lig'de 7'de 7 yaparak tarihinin en iyi ikinci başlangıcını yapan Avrupa Ligi'nde ilk maçında evinde Twente'ye sürpriz bir şekilde yenilen Sarı-lacivertliler, deplasmanda Sheriff'i yenerek Avrupa Ligi H Grubunda ilk puanla tanışmış oldu.



Fenerbahçe ilk yarıda rakibine oranla daha iyi oynarken ilk yarının son dakikalarında üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının büyük bir bölümüden iki takımda vasat bir oyun sergilerken, Semih'in ceza alanında Alex'e adeta alda at dediği ikramı kaptan geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son 15 dakikada oyun hızlansada ev sahibi takım aradığı golü bulamadı ve sahasından eli boş döndü.

Maçtaki tek gol Fenerbahçe adına maçın 52. dakikasında Alex'ten gelirken. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Sheriff karşısında attığı golle Fenerbahçe forması altında Avrupa'daki 13. golüne imza attı.

SHERIFF: 0 -  1 FENERBAHÇE

Stat: Sheriff
Hakemler: Alexander Stavrev, Ljubomir Krstevski, Marjan Kirovski (Makedonya)
Sheriff: Namaşco, Tsynya (Dk. 71 Diedhiou ), Karpovich, Tarkhnishvili, Rodriguez, Arbanaş (Dk. 65 Corneencov ), Rouamba, Balima, Erokhin, Suvorov (Dk. 78 Volkov ), Kuchuk
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Önder, Bilica, Lugano, Roberto Carlos, Kazım (Dk. 70 Mehmet Topuz ), Cristian, Emre, Uğur (Dk. 70 Deivid ), Alex, Semih (Dk. 83 Vederson )
Gol: Dk. 53 Alex
Sarı Kartlar: Dk. 45 Erokhin, Dk. 78 Karpovich (Sheriff)

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