Shell'in kârı yüzde 58 düştü

Hollandalı petrol şirketi Shell'in ilk çeyrek kârı petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 58 düştü.



Piyasa değeri bakımından Avrupa'nın en büyük petrol şirketi olan Shell, ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak, 3,30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 9,08 milyar dolar kâr etmişti.



Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 azalarak, 58,2 milyar dolar oldu.



Shell'in geçen yıl ilk çeyrekte 90,72 dolar olan varil başına ortalama satış fiyatının, bu yıl aynı dönemde 42,16 dolar olduğu belirtildi.



Shell, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıtlaması ve Nijerya'da devam eden güvenlik sorunları yüzünden petrol ve doğal gaz üretiminin düştüğünü bildirdi.



Avrupa'nın ikinci büyük petrol şirketi İngiliz BP'nin ilk çeyrek karı yüzde 62 düşmüştü.



Geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gören ham petrolün varil fiyatı bugün 49 doların üzerinde işlem görüyor.



