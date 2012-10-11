Shell'e Nijerya'da petrol sızıntısı davası

Petrol devi Shell, Nijerya köylerinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlenmeye yol açtığı suçlamasıyla Hollanda'da mahkemeye çıkacak.

Dava, Nijeryalı çiftçiler ve Friends of the Earth derneğinin Hollanda şubesi tarafından açıldı.

Hollanda'da ilk defa çok uluslu bir şirket başka bir ülkede yol açtığı zarar nedeniyle yargılanıyor.

Hollanda- İngiltere ortak şirketi Shell, bölgedeki güvensizlik nedeniyle sızıntıyı temizleyemediğini söylüyor.

Şirket, ayrıca sızıntının yarısından fazlasının hırsızlık ve sabotajdan kaynaklandığını söylüyor.

Dava, Nijerya'nın Ogoniland bölgesindeki sızıntılarla ilgili olarak açıldı.

Çiftçiler petrol şirketinin boru hatlarındaki sızıntının mahsullerini ve balık çiftliklerini yok ettiğini söylüyor.

Ikot Ada Udo köyünde davacılardan biri olan Friday Alfred Akpan, BBC'ye yaptığı açıklamada sızıntılar nedeniyle köyündeki 47 balık çiftliğinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

"Petrol sızıntısı nedeniyle balıklar öldü. Bu da hayatımı sürdürmemi ve çocuklarımın okula göndermemi imkansız hale getirdi"

BBC'nin Newsday programına açıklama yapan Akpan zararına karşılık tazminat ve Shell'in sızıntıyı temizlemesini istediğini söyledi.

BBC'nin Lahey muhabiri Anna Holligan, çiftçilerin açtığı davanın başarılı olması durumunda sızıntılardan etkilenen binlerce kişinin şirkete tazminat davası açabileceğini ifade etti.

Geçen sene Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yayınladığı bir rapora göre, bölgede yarım yüzyıldır Shell gibi şirketler tarafından sürdürülen petrol çalışmaları, Ogoniland bölgesine tahmin edilenden daha fazla zarar verdi.

Ağustos ayında şirket 2008 ve 2009 yılında bölgedeki iki sızıntıdan sorumlu olduğunu kabul etti. (BBC Türkçe)