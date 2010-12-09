-SHELL, NİJERYA HÜKÜMETİNE SIZMIŞ ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Nijerya'nın petrol zengini Nijer Deltasında faaliyet gösteren İngiliz petrol devi Shell'in, Nijerya hükümetinde alınacak önemli kararlardan önceden haberdar olduğu belirtildi. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, Wikileaks'in açıkladığı Amerikan gizli diplomatik yazışmalarında, Shell'in Nijerya'daki tüm önemli bakanlıklara kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edildi. Yazışmalara göre, şirketin Nijerya'daki üst yöneticisi Amerikalı diplomatlara, ilgili her dairede geçici olarak çalışanlarını görevlendirdiğini, böylece dairelerin bağlı olduğu bakanlıklarda neler yapıldığından haberdar olduklarını söyledi. Shell yöneticisi, Nijerya hükümetinin, şirketin "sızmalarının" kapsamını "unuttuğunu" ve şirketin hükümetin tartıştığı konularla ilgili ne kadar bilgisi olduğunun farkında olmadığını da belirtti. Bir başka diplomatik yazışmada, ABD'nin Afrika'daki büyükelçiliğinin İngiliz-Hollanda ortak petrol şirketi Shell/Royal Dutch'ın ABD ile istihbarat değiş tokuşu yaptığı kaydedildi. Şirketin, bir keresinde Amerikalı diplomatlara militan faaliyetlerini desteklediğinden şüphelenilen Nijeryalı siyasetçilerin isimlerini verdiği, karşılığında militanların uçaksavar füzesi olup olmadığını öğrenmek istediği belirtildi. Yazışmaların, Shell'in o dönemin Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcısı Ann Pickard'ın Amerikan hükümetiyle istihbarat paylaşımı arayışında olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı. Pickard'ın 20 Ekim 2009'da Abuja'daki Amerikan Büyükelçiliğinde ABD'nin Abuja Büyükelçisi Robin Renee Sanders ile biraraya geldiği ve Shell yetkilisinin, şirketin, Nijerya hükümetinin Çinli şirketleri tavizler karşılığında ihalelere davet ettiğine ilişkin bir mektubu nasıl elde ettiğini anlattığı kaydedildi. Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya, dünyanın da en büyük sekizinci petrol ihracatçısı durumunda bulunuyor. ABD petrol ithalatının yüzde 8'ini Nijerya'dan yapıyor. -"İRAN'LA İŞBİRLİĞİ YAPMA" Wikileaks internet sitesinde yayımlanan ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarında, Washington'ın İsveç'i, İran'la ticaret alanında artan işbirliğinden vazgeçirmek için uyardığı belirtildi. İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin Stockholm Büyükelçiliğinden ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen notlara göre, İsveç ile ABD arasında, İran'la ticaret konusunda anlaşmazlık baş gösterdiği kaydedildi. ABD'nin İran'ın ticaretten elde ettiği geliri nükleer faaliyeti geliştirmede kullanacağı endişesini taşıdığı, bu nedenle İran'a karşı çok daha sert önlemler alınması gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dile getirilen notlarda, ABD'nin bu nedenle İsveç'i de uyardığı ve sert bir tutum sergilemesini istediği ifade edildi. Belgelerde, ABD'nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon'un 2009 Temmuzunda Stockholm'u ziyareti sırasında, İsveç'in ABD'nin İran politikasına desteği ile Afganistan'a destek konularına odaklanılmasının istendiği de yer alıyor. Bu arada, İsveç firmaları tarafından İran'a satışı planlanan üç helikopterin satışının engellenmeye çalışıldığına dikkat çekiliyor. Ayrıca ABD'nin, İsveç'te olduğunu düşündüğü çok sayıda İranlı ajandan endişe duyduğu bu yazışmalarda dile getiriliyor.