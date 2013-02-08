Shell Karadeniz'de petrol arayacak

TPAO ile Shell, Batı Karadeniz'de arama için haftaya anlaşma imzalayacak. sondaj iki yıl içinde olabileceği belirtiliyor.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Hollanda-İngiliz ortaklığındaki enerji şirketi Shell Batı Karadeniz'de petrol arama çalışmaları için incelemelerde bulunmak üzere haftaya anlaşma imzalayacak.

Son dönemde Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere, karada da uluslararası şirketlerle işbirliği yaparak petrol/gaz aramalarına ağırlık veren Türkiye, dış ticaret dengesi ve cari işlemler açığı açısından büyük yük olan enerji ithalatını azaltmayı hedefliyor. Türkiye'nin geçen yılki enerji ithalatı 60.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Reuters'ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 14 Şubat'ta TPAO ile Shell arasında imzalanacak anlaşma ile çalışmalar kapsamında elde edilecek sonuçlara göre en az bir kuyuda sondaj yapılacak.

"Shell ile TPAO'nun petrol aramaya yönelik çalışmaları Batı Karadeniz'de olacak ve başlangıçta bir kuyu için çalışma yapılacak. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecek bilgilere göre, iki yıl içinde en az bir kuyuda bir sondaj yapılacak" diyen bir kaynak, alınacak sonuçlara göre daha fazla sondaj yapılmasının da mümkün olduğunu belirtti.



Henüz petrol bulunamadı



Türkiye'nin Karadeniz'de bugüne kadar yaptığı aramalarda henüz petrol bulunamadı.

Shell CEO'su Peter Voser geçen yıl Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Ankara'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, TPAO ile Karadeniz'de petrol arama ve üretim fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.

TPAO ile Shell Antalya açık deniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır sahasında petrol arama, üretim paylaşımı anlaşmasını 2011 yılı Kasım ayında Ankara'da imzalamışlardı.



Tek sondajın maliyeti 350 milyon dolar



Bir başka kaynak, bu tür denizlerde yapılacak tek sondajın maliyetinin yaklaşık 350 milyon dolar olduğunu, Shell'in bu çalışmalara ne kadar kaynak ayırdığının şu aşamada netleşmediğini bildirdi.

Shell Ağustos ayının son haftasında Diyarbakır Sarıbuğday 1 sahasında kayagazı aramalarına da başlamıştı.