Shell BP'ye fark attı

T24 - Petrol devi Shell, üretimde ve fiyatlardaki artış sayesinde karının 2010 yılında 18,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.



Şirketin son çeyrekteki karı ise 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2009'un aynı dönemindeki kar 1,2 milyar dolardı. Şirketin CEO'su Peter Voser Shell'in 2010'da iyi bir ilerleme kaydettiğini, 2011 için daha da umutlu olduklarını söyledi.



En ciddi rakibi BP ile karşılaştırıldığında, son çeyrek karında çok büyük bir fark yok. BP bu hafta, söz konusu dönemde 4,6 milyar dolar kar ettiğini açıklamıştı. Ancak Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısını temizleme çabaları ve ödemek zorunda kaldığı tazminatlar BP'nin yıllık bazda kar değil zarar etmesi sonucunu doğurdu.



2009'un son çeyreğinde 76 dolar olan petrolün varil fiyatı, 2010'un son çeyreğinde 85 dolara yükseldi.



Bu hafta ise Mısır'da yaşanan gelişmelerin Süveyş Kanalı'ndan tanker geçişlerini aksatacağı endişesiyle petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.



Petrol fiyatları zaten bir süredir, üretimin talebi karşılamaya yeterli olmadığı algısıyla yükselişteydi.

OPEC ülkeleri de üretimi arttırmaya niyetli görünmüyor.



