Shell, 6 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Petrol şirketi Royal Dutch Shell, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu yıl içerisinde 6 bin 500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, harcamaların kısılması ve yatırımların azaltılması kararı alındı. Bu kapsamda, şirketin 2015 yatırımlarının geçen yıla oranla 7 milyar dolar azaltılacağı belirtildi. Şirketin CEO'su Ben van Beurden, bir süredir petrol fiyatlarının düşük seyrettiği piyasada dayanıklı olmak gerektiğini kaydederek, "Bu sıkıntılı dönemi atlatmak için, güçlü finansal araçlar kullandığımız ve hissedarlara yüksek kar payları dağıtacağımız güvenini verdiğimiz, ihtiyatlı bir yaklaşım içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Petrol fiyatlarında gerilemenin birkaç yıl daha süreceği tahmininde bulunan van Beurden, fiyatların orta vadede 70-90 dolar arasında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi. Şirketin karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düşerek 6,1 milyar dolardan 3,8 milyar dolara geriledi.