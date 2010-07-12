SHÇEK bin 504 personel alacak

T24- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, yaptığı yazılı açıklamada, işaret dili tercümanları, fizyoterapistler, sosyal çalışmacılar, öğretmenler, mütercimler, din görevlileri, sağlık memurları, psikolog ve sosyologlar alınacağını belirtti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile daha önce bir görüşme yaptığını anımsatan Kavaf, Bakan Şimşek'ten SHÇEK'te istihdam edilmek üzere 4/B kapsamında bin 504 kadro sözü aldığını ifade etti.



Sosyal devlet olmanın gereğinin vatandaşa hizmet götürmek olduğunu, bunu yaparken de her alanda nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kavaf, şunları kaydetti:

''SHÇEK ailesine katılacak bin 504 nitelikli personel ile gücümüzün daha da artacağına inanıyorum. Korunmaya ve bakıma muhtaç bireye götürülen hizmetin niteliği, personel sayısı ile doğru orantılıdır. Çünkü sosyal hizmet, vatandaşa sunulan mesleki çalışmanın yanında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamayı da gerekli kılmaktadır. Sosyal hizmet alanında nitelikli personelin istihdam edilmesinin de önemi büyüktür. Bu amaç ve ihtiyaca yönelik olarak, YÖK ve üniversiteler nezdinde yaptığımız girişimlerimiz sonucu 'sosyal hizmet' bölüm sayısı 13'e çıkmıştır. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin istihdamı ile de her geçen gün personel gücümüz artmaktadır. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile yaptığımız görüşmede kendisinden kadro sözü aldık. SHÇEK ailesine sosyal çalışmacılardan psikolog ve sosyoloğa bin 504 nitelikli personelin daha katılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir.''



Açıklamada, ayrıca, SHÇEK'te geçen yıl Ekim ayı itibariyle 9 bin 351 kadrolu personel ve 10 bin 821 özel hizmet alımı kapsamında çalışan olmak üzere, toplam 19 bin 632 personelin görev yaptığı belirtildi.