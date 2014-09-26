Sharp’ın Avrupa hakları artık Vestel’in

Sharp’la lisans anlaşması imzaladı. Vestel Şirketler Grubu’nun yüzde100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret, dün imzaladığı anlaşmayla, Sharp markası lisansı altında beyaz eşya ürünleri geliştirme, üretme ve Avrupa’da satış ve pazarlama hak ve yetkilerini devraldı. Vestel, 1 Ocak 2015 itibariyle Vestel Beyaz Eşya fabrikalarında ve Sharp Corporation’ın Asya’daki tesislerinde Sharp markası altında üretilen ürünlerin Avrupa’daki münhasır satıcısı olacak.

Sharp’la işbirliğinin Vestel’in Avrupa beyaz eşya pazarındaki rekabet gücünü artıracağını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Sharp’la birlikte sadece rekabet gücümüzü artırmakla kalmayacağız, Avrupa’daki pazar payımızı da hızla büyüteceğiz” dedi.

Lisans anlaşmasının beyaz eşya ve küçük ev aletlerini kapsadığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“5 yıl süreli bu lisans anlaşmasının Vestel adına başarılı sonuçlar doğuracağından ve anlaşmanın devamlılığının sağlanacağından hiç şüphemiz yok.”

LCD TV’lerin dünyadaki ilk geliştiricisi olarak tanınan Sharp Corporation, 2013 yılını 28.7 milyar dolar tutarındaki global ciroyla tamamladı. Sharp’ın piyasa değeri ise 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle 4.9 milyar dolar oldu. Japonya TV pazarının lideri Sharp, aynı zamanda Japonya ve Asya beyaz eşya pazarlarının önde gelen oyuncularından biridir. Sharp’ın toplam cirosunun yaklaşık 3 milyar doları beyaz eşya satışlarından geliyor. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da Vestel Beyaz Eşya hisseleri yüzde 8, Vestel Elekronik hisseleri ise yüzde 3 yükseldi.