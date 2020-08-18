Sharon Stone, ABD’de Covid-19 tablosunu anlattı: Bir katile oy vermeyin

Oyuncu Sharon Stone, 5 milyondan fazla vakanın kaydedildiği ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tablosunu kendi ailesinden örnekler vererek anlattı. Ablası ve eniştesinin Koronavirüs nedeniyle hastanede yattığını söyleyen Stone, ABD'de Koronavirüs'ün boyutlarını anlatarak 'Oy verin' çağrısı yaptı. Stone, "Ne yaparsanız yapın bir katile oy vermeyin" dedi.

Stone, Instagram hesabında paylaştığı videoda ablası ve eniştesinin Koronavirüs nedeniyle hastanede yattığını, durumlarının ağır olduğunu söyledi. Stone, kendi ailesinden büyükannesi ve vaftiz annesini Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini anlattı. ABD'de Koronavirüs'e karşı atılan adımların yetersizliğini vurgulayan Stone şunları söyledi:

"Ablam ve eniştem olabildiğince evde kaldılar. Size neden olduğunu söyleyeyim. Yaşadıkları Montana’da semptomunuz yoksa test olamıyorsunuz ve test sonucunuzu da 5 gün alamıyorsunuz. Ve temas ettikleri son beş ayda 2 kalp krizi, kalp stenti ve kalp pili olan annem gibi insanlar, test olamadılar çünkü asemptomatik olma ihtimalleri olduğu halde test olamadılar. Onlarla hastanede ilgilenen hemşireler test olamıyorlar, çünkü test yok. Hemşireler hayatlarını riske atıyor ve test olamıyorlar. O hastanedeki stres, baskı, yorgunluk, mahkeme salonunda silah taşıyıp ‘maske takmamanın özgürlükleri’ olduğunun söyleyen insanlarla karşılaşıyor."

"Covid’le mücadelede iyi durumda olan tek ülkeler kadınların lider oldukları"

Covid-19 salgınının ABD'de geldiği durumu özetledikten sonra 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimini hatırlatan Stone, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğunuz durum bu. Bunu değiştirecek tek şey oy vermeniz ve Biden ile Kamala Harris için oy vermeniz. Çünkü lider konumdaki kadınlar, biz ailelerimiz için, yaşamak için savaşacağız. Ve insanların test olması için savaşacağız. Çünkü Covid’le mücadelede iyi durumda olan tek ülkeler kadın liderlerin olduğu ülkeler. Lütfen oy verin, ne yaparsanız yapın bir katile oy vermeyin."