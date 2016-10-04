Sharapova’ya CAS’tan ceza indirimi

Uluslararası Spor Tahkim mahkemesi yasaklı meldonyum maddesi kullandığı gerekçesiyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından verilen 2 yıllık kortlardan men cezasını 15 aya indirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada Sharapova'nın anti-doping yasalarını ihlal ettiği ve ağır bir hatası olmamasına rağmen kısmi sorumluluğu bulunduğu belirtilerek "Bunun karşılığı olarak da 15 ay men cezası makul” denildi.

CAS ayrıca ITF'nin söz konusu maddenin değiştirilmiş olan statüsü hakkında yeteri kadar açıklayıcı bilgi vermediği ifade edilirken Shrapova'nın sorumluluğu doğrudan üstlenmiş olmasının da olumlu bir nokta olarak değerlendirildiği belirtildi.

Son duruma göre cezası 26 Nisan 2017'de bitecek olan Sharapova, bu tarihten dört buçuk hafta sonra başlayacak olan sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'a katılabilecek. Kariyerinde beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rus yıldız raket iki yıllık cezasının kaldırılması ya da azaltılması talebiyle CAS'a başvurmuştu.

"Kortlara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Karardan memnuniyetini dile getiren yıldız tenisçi Sharapova "Ceza aldığımı öğrendiğimde kariyerimin en zor günlerinden birini geçirmiştim. Ancak şimdi ise en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Kortlara geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Sharapova 7 Mart tarihinde basın toplantısı düzenlemiş, Avustralya Açık tenis turnuvası çeyrek final karşılaşması sonrasında yapılan doping testinin sonucunun pozitif olduğunu kamuoyuyla paylamıştı.

Yıldız tenisçi, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklı madde sınıfına sokulan ilacı bu tarih sonrasında da kullandığını ifade etmişti. Sharapova ilacı “sağlık sebepleri nedeniyle” aldığını söylemiş ve bir B testi yapılmasından feragat etmişti.

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DW/dpa/sid, UÇ/BÖ