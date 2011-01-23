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Spor

SHARAPOVA TURNUVAYA VEDA ETTİ ANKARA (A.A)

23 Ocak 2011 13:59

-SHARAPOVA TURNUVAYA VEDA ETTİ ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya Açık'ın 4. turunda Alman Andrea Petkovic'e 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Turnuvaya 30 numaralı seribaşı olarak katılan Petkovic, 2008'in Avustralya şampiyonu Rus tenisçiyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Petkovic, sadece 1 saat 19 dakika süren 4. tur mücadelesini 2 ''ace'' ve 9 basit hata ile çift hata yapmadan tamamladı. İlk servislerinden yüzde 56 oranında sayı çıkartabilen 14 numaralı seribaşı Sharapova'nın rakibine kolay teslim olmasında, yaptığı 30 basit hata ve 5 çift hata etkili oldu.  Petkovic, çeyrek finalde, Victoria Azarenka'yı 2-0 yenerek son 8'e kalan Çinli Li na ile karşılaşacak.

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