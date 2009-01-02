Sharapova şoku!..



Rus raket Maria Sharapova omuzundaki sakatlık nedeniyle World Team Challenge Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı. Sharapova'nın yerini Chakvetadze alacak.





Maria Sharapova, gelecek ay yapılacak World Team Challenge Turnuvası'ndan çekildi. Rus tenisçi kararına, omzundaki sakatlığı gerekçe gösterdi.



Sharapova, son 5 yıldır sezona Hong Kong'da hazırlandığını, bu yüzden turnuvadan çekilme kararını üzülerek verdiğini söyledi. Bununla birlikte, 19 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılabileceğini tahmin ediyor.



Dünya klasmanının eski bir numarası, geçen sezon Avustralya'da şampiyon olmuştu. Bu kez de kariyerinin dördüncü Grand Slam zaferini elde etmeyi umuyor.



World Team Challenge'da ise 21 yaşındaki tenisçinin yerini, yurttaşı Anna Chakvetadze alacak.

