Sharapova kötü başladı

T24 - İstanbul’da düzenlenen TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasının ilk Avustralyalı Samantha Stosur, Rus Maria Sharapova'yı 2-0 yendi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan TEB BNP Paribas WTA Championships tenis şampiyonasında, Amerika Açık 2011 şampiyonu Samantha Stosur, teklerde dünya 2 numarası Maria Sharapova'yı 6-1 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.



Maçın 1. setine iyi başlayan Avustralyalı tenisçi, 3. oyun sonunda 3-0 öne geçti. Rakibi karşısında ilk sette etkili olamayan Sharapova, sadece 4. oyunu alabildi. İlk sette 2 kez rakibinin servisini kıran Stosur, seti 6-1 kazanarak, 1-0 öne geçti.



İkinci sete iyi başlayan Sharapova, 3-0 öne geçti. Bir kez rakibinin servisini kırarak arka arkaya 3 oyun alan Stosur, 6. oyun sonunda 3-3 beraberliği yakaladı. 10. oyun 5-5 geçilirken, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçen Stosur, 12. oyunu da alarak, seti 7-5 ve 1 saat 33 dakika süren maçı da 2-0 kazandı.



Maçta 6 çift hata yapan Sharapova, 4 ''ace'' ile oynarken, Stosur, çift hata ve ''ace'' yapmadı.



Maçı değerlendiren Samantha Stosur, ''Aslında en iyi silahlarımı kullanamadım. Daha önce yaptığım bazı taktikleri kullanmaya çalıştım. İyi oynadığımı düşünüyorum'' dedi.



Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir süre maç oynayamadığını belirten Sharapova ise ''Bu turnuvada elimden gelenin en iyisini oynamaya çalışacağım. Bugünkü oyun benim en iyi oyunum değil” dedi.



Stosur'un maça iyi başladığını ve tüm oyun boyunca bunu sürdürdüğünü anlatan Rus oyuncu, ''Çok iyi kesme atışları attı. Az hata yaptı ve tutarlı bir oyun sergiledi. Ben elimden geldiği kadar hızlı cevap veremedim taktiklerine'' şeklinde konuştu.



Salondaki atmosferin çok iyi olduğunu söyleyen Sharapova, ''Neredeyse 10 bin kişi vardı ve bizi çok iyi motive ettiler. Bence turnuvadaki oyuncuların gördüğü saygı inanılmaz'' ifadelerini kullandı.

İlk galibiyet



Avustralyalı Stosur, Sharapova karşısında ilk galibiyetini aldı.



İki raket arasında daha önce yapılan 9 maçtan da Sharapova, galibiyetle ayrılmıştı.



Bu arada, Sharapova'nın nişanlısı Anadolu Efesli basketbolcu Sasha Vujacic de karşılaşmayı izledi.

Koltuk sayısı 11 bine çıktı



Şampiyonanın ilk gününde 10 bin 284 kişinin maçları izlediği bildirildi.



Şampiyona için düzenlenen salonun, 15 bin 500'den 10 bine indirilen kapasitesinin, yoğun ilgi nedeniyle 11 bine çıkarıldığı bildirildi. İlk iki maçın ardından salondaki seyirci sayısı azaldı.



Şampiyonada kırmızı grupta ilk maçların ardından Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yenen Çek Petra Kvitova birinci, Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki ikinci, Radwanska üçüncü ve Zvonareva'da dördüncü sırada yer aldı.