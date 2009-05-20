Sharapova ısınma turlarında



Uzun bir sakatlıktan sonra kortlara geri dönen Maria Sharapova, Varşova Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.



10 aylık bir aradan sonra kortlara dönen Rus tenisçi Maria Sharapova, Fransa Açık öncesinde Varşova'da ısınma turları atıyor.



Sharapova, Varşova Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.



İkinci turda Belarus Darya Kustova ile karşılaşan Sharapova 2 gün önce İtalyan Garbin karşısındaki kadar zorlanmadı.



İlk seti 6-2 kazanan Rus sporcu, ikinci sette ise rakibine oyun vermedi ve 6-0'la maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.



Bu galibiyete rağmen Rus tenisçinin omzundaki sakatlığın zaman zaman acı verdiği gözlerden kaçmadı.



İNGİLTERE'YE DE GİDECEK



Bu arada Rus tenisçi, kortlara dönüşünün ardından, raketini ikinci kez İngiltere'nin Birmingham kentindeki Edgbaston Classic'te sallayacak.



Sharapova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çim kortlara dönmekten duyduğu heyecanı dile getirirken, ''Birmingham, benim için gerçekten çok özel bir turnuva, orada hayranlarımdan her zaman büyük destek alırım. Şimdiye dek bu turnuvayı 2 kez kazandım. Ayrıca bu müsabaka, Wimbledon için de iyi bir hazırlık olacak'' dedi.



Edgbaston Classic, 8 Haziran'da başlayacak.



