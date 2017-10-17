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Spor

Sharapova ilk turda elendi

Rus tenisçi, 15 aylık cezasının ardından ilk kupasını Çin'de kaldırmıştı

17 Ekim 2017 22:29

Rus tenisçi Maria Sharapova, VTB Kremlin Kupası'nın ilk turunda Slovak Magdalena Rybarikova'ya 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda Sharapova ile dünya sıralamasının 26. basamağındaki Rybarikova karşı karşıya geldi.

30 yaşındaki Sharapova, Slovak rakibine 7-6 ve 6-4'lük setler sonunda 2-0 yenilerek elendi.

Bir dönem Dünya sıralamasında 1 numara kadar yükselen ancak doping skandalıyla birlikte 57. basamağa kadar gerileyen Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez iki gün önce Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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