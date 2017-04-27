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Spor

Sharapova galibiyetle döndü

Sharapova'nın 15 aylık doping cezası sona erdi

27 Nisan 2017 12:26

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından ilk maçına, özel davetle yer aldığı Stuttgart Açık'ta çıktı. İtalyan tenisçi Roberta Vinci ile ikinci tur mücadelesi veren Sharapova, set vermeden tur atlamayı başardı.

eurosport'da yer alan habere göre, maçtaki ilk vuruşlarında biraz zorlanan ve çok da iyi başlayamayan Rus tenisçi, zaman geçtikçe formunu bulmaya başladı. İlk seti 7-5 kazanan 30 yaşındaki isim, ikinci sete daha iyi başladı. İlk iki oyunu alan Sharapova, daha sonra Vinci'nin gösterdiği reaksiyona rağmen bu seti de 6-3 kazanarak toplamda 2-0'la turlamayı başardı.

Sharapova, ikinci turda Agnieszka Radwańska'yı eleyen Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

Sharapova, geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için 15 ay doping cezası almıştı. Rus tenisçi, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

 

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