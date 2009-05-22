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Spor

Sharapova daha fazla dayanamadı

Rus Maria Sharapova, Ukraynalı tenisçi Alona Bondarenko'ya 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

22 Mayıs 2009 03:00


Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Varşova Açık Tenis Turnuvası çeyrek final mücadelesinde, kortlara uzun bire aradan sonra dönen Rus Maria Sharapova, Ukraynalı tenisçi Alona Bondarenko'ya 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Maçın başından sonuna kadar istediği oyunu bir türlü kortlara yansıtamayan Sharapova, rakibi karşısında iki sette de tutunamayarak, turnuvaya veda etti.

Sakatlığı nedeniyle 9 aydır kortlardan uzak kalan Rus tenisçi Maria Sharapova, kortlara dönüşünün ardından, raketini ikinci kez İngiltere'nin Birmingham kentindeki Edgbaston Classic'te sallayacak. Edgbaston Classic, 8 Haziran'da başlayacak.

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