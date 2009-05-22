Sharapova daha fazla dayanamadı



Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Varşova Açık Tenis Turnuvası çeyrek final mücadelesinde, kortlara uzun bire aradan sonra dönen Rus Maria Sharapova, Ukraynalı tenisçi Alona Bondarenko'ya 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.



Maçın başından sonuna kadar istediği oyunu bir türlü kortlara yansıtamayan Sharapova, rakibi karşısında iki sette de tutunamayarak, turnuvaya veda etti.



Sakatlığı nedeniyle 9 aydır kortlardan uzak kalan Rus tenisçi Maria Sharapova, kortlara dönüşünün ardından, raketini ikinci kez İngiltere'nin Birmingham kentindeki Edgbaston Classic'te sallayacak. Edgbaston Classic, 8 Haziran'da başlayacak.