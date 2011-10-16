-Sharapova ayran hayranı İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - İstanbul'da 25-30 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek kadın tenisinin en prestijli turnuvası TEB BNP Paribas WTA Championships'e (Sezon Sonu Şampiyonası) hazırlanan Rus tenisçi Maria Sharapovo, Türk yemeklerine övgüde bulundu. Ünlü tenisçi, organizasyon öncesi çalışmalarına İstanbul'da devam ederken, Facebook sayfasında Türk yemekleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Bir ayran makinesi önünde çektirdiği fotoğrafını da Facebook sayfasına koyan Sharapova, ''Türk yemekleri gerçekten harika. Bu ayran makinesi bir muhteşem. Kendime bir tane istiyorum'' ifadelerini kullandı. Sharapova'nın bu paylaşımını 21 binden fazla kişinin beğendiği görüldü.