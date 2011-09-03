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Spor

Sharapova 3. turda veda etti ANKARA (A.A)

03 Eylül 2011 13:17

-Sharapova 3. turda veda etti ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Rus tenisçi Maria Sharapova, İtalyan rakibi Flavia Panetta'ya 2-1 yenildi ve ABD Açık Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti. ABD Açık'ın 2006 şampiyonu, 3 numaralı seribaşı Sharapova, 2 saat 29 dakika süren maçta rakibine 3-6, 6-3 ve 4-6'lık setlerle boyun eğdi. Maçta ilk servislerinin yüzde 60'ını oyuna sokan Sharapova, bu oranın 59'undan sayı çıkartabildi. Penettta ise ilk servislerinin yüzde 52'sini oyuna soktu, bunun yüzde 59'undan sayı çıkarttı. Doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 30-18 üstünlük sağlayan İtalyan raket, maçı 35 basit hata ile tamamladı. Sharapova ise 60 basit hata yaptı. Penetta, 4. turda, 13 numaralı seribaşı Çinli Peng Shuai ile karşılaşacak.

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