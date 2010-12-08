Shaquille O’Neal da Beşiktaş yolunda

T24 - Beşiktaşlı yöneticilerle biraraya gelen Alen Iverson’ın menajeri Gary Moore, “Shaq ile sürekli görüşüyorum. Eski dostuyla birlikte oynamaya hazır. Bu transfer için aracı olurum” dedi.







Allen Iverson bombasıyla büyük sükse yapan Beşiktaş yönetimi, Dünya’da büyük ses getirecek bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak için düğmeye bastı.Iverson’ın Türkiye’ye gelmesinde büyük rolü olan menajeri Gary Moore, Shaquille O’Neal ile görüştüğünü ve önümüzdeki sezon siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Milli basketbolcumuz Semih Erden ile birlikte NBA’de şampiyonluğun en önemli adaylarından Boston Celtics forması giyen O’Neal için aracı olabileceğini söyleyen Moore, yıldız basketbolcu ile görüştüğünü ve Iverson ile birlikte oynayabileceğini söylediğini ifade etti.

Yönetim kolları sıvadı Beşiktaş Başkan Vekili Erdoğan Toprak, Basketbol Şube Sorumlusu Şeref Yalçın, Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu ve Doğan Küçükemre ile biraraya gelen Moore, “Shaquille O’Neal ile temastayım. Iverson için Beşiktaş’a gelebileceğini söyledi” dedi. Bu sözler Beşiktaşlı yöneticileri heyecanlandırmaya yetti. Siyah beyazlı yöneticilerin, bu büyük transferi gerçekleştirebilmek için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. NBA tarihinin en renkli oyuncularından olan Shaquille O’Neal, hem saha içinde hem saha dışında tam bir fenomen. NBA’de transfer olduğu Orlando Magic’ten, 3 şampiyonluk yaşadığı Los Angeles Lakers’a geçtikten sonra efsaneleşen O’Neal, 2000 yılında MVP seçildi. 2006 yılında ise, Miami Heat ile dördüncü şampiyonluk yüzüğünü taktı.

O’Neal, sadece basketbolla değil müziğe olan ilgisiyle de hep gündemdeydi. Orlando Magic’le sözleşmesinin sona erdiği 1995 yılında kendini rap müziğe verdi. Toplamda 5 adet rap albümü bulunan Shaq, ayrıca 11 adet filmde de oynadı.

Saha dışında da duyarlı bir vatandaş olan O’Neal, polis olma hayalini de 2004-2008 arasında oynadığı Miami’de gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Miami Polis Departmanı’na kayıtlı bir polis.



Muhteşem kariyer

4 NBA şampiyonluğu tattı 3 defa NBA finallerinde MVP seçildi 1 defa MVP, 1 kez yılın çaylağı oldu 15 defa All-Star’da oynadı 2 kez sayı krallığına ulaştı 8 kez NBA 1. takımına seçildi 2 defa NBA 2. takımında yer aldı 3 kez NBA defans takımına seçildi 3 kez All-Star’da MVP oldu 1 kez FIBA Dünya Şampiyonluğu yaşadı ve MVP seçildi.



Shaq kimdir

Tam adı: Shaquille Rashaun O’Neal Doğum tarihi: 6 Mayıs 1972 Doğum yeri: Newark, New Jersey Boyu: 2.16 m.

Kilosu: 152 Oynadığı takımlar: Orlando Magic (1992-1996), LA Lakers (1996-2004), Miami Heat (2004-2008), Phoneix Suns (2008-2009), Cleveland Cavaliers (2009-2010), Boston Celtics (2010)



