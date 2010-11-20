Shaq'ten Semih'e: Selamınaleyküm hoşgeldin kardeşim

T24 - Dünyanın en zorlu basketbol ligi NBA’de ter döken milli basketbolcu Semih Erden, “Shaquille benim müslüman olduğumu öğrenince ‘Selamınaleyküm hoşgeldin kardeşim’ diyerek selamladı. Bana destek sözü verdi” dedi.



Dünya basketbolunun kalbi Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) ilk sezonunun yaşayan Semih Erden ve takım arkadaşı Shaquille O’Neal takımları Boston Celtics içinde yaşananları Boston Herald gazetesine anlattı. Ligde ilk sezonunu yaşayan milli basketbolcu takımda kendisiyle en çok 38 yaşındaki O’neal’ın desteklediğini söyledi. Semih, “İlk antremana gittiğimde Shaq’a Türkiye’den geldiğimi söyledim. Bana Müslüman olup olmadığımı sorduktan sonra beni ‘Hoşgeldin kardeşim. Selamınaleyküm’ diyerek selamladı” dedi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü bayramlaştıklarını belirten ünlü basketbolcumuz, “ Takım arkadaşlarım çok iyi, hepsi Shaq gibi yardımcı oluyor. Boston’da kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Shaq, Kevin Garnett ve Jermaine O’Neal tüm dünyanın tanıdığı çok iyi oyuncular. Her an yeni birşey öğreniyorum. Yaptığım hataları Shaq ve Kevin gelip ‘Hayır kardeşim doğrusu böyle’ diyerek düzeltiyorlar” diye konuştu.



‘Semih’e yardımcı olmalıyız’

O’Neal ise “Babam Müslüman, annem Baptist (Protestanlığın bir mezhebi), en yakın arkadaşım ise Yahudi. Ben hiçbir inanca bağlı değilim, Tanrı’ya inanıyorum. Bana kimseyi inancına göre yargılamamam öğretildi” diyerek önyargılı biri olmadığını belirtti. Efsane basketbolcu, “Semih’in kasetlerini izledim. İnançlı biri olduğunu biliyorum ve bu yüzden onu rahat ettirmeliyiz. Ona her zaman ‘kardeş’ diye sesleniyorum. Türkiye’de düzeyi ne olursa olsun burada çok daha gelişecek. Chicago Bulls takımındaki Ömer Aşık ile Türkiye’ye döndüklerinde ülkenin en iyi oyuncuları olacaklar. Kimseye yardım etmek zorunda değilim ama Semih iyi bir çocuk ve takım arkadaşlarınıza özen göstermelisiniz, sırlarınızı paylaşmalısınız. Ben Semih’i sevdiğim için ona birkaç ufak şey gösteriyorum. Ya kendisine verilecek şansı değerlendirecek ya da bu takımdan gidecek. Bazen gereğinden çok fedakar olabiliyor ama harika bir oyuncu” dedi.



