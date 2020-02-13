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Spor

Shane Larkin T.C. kimlik kartına kavuştu

Larkin, Türkiye adına oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi

13 Şubat 2020 15:51

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, T.C. kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı.


Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.

Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.

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