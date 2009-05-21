Shaktar Lucescu'yu bırakmadı

Galatasaray Yönetimi'nin gelecek sezon futbol takımının başına getirmek istediği öncelikli isimlerden biri olan Mirceau Lucescu'nun, kulübü Shakhtar Donetsk'ten ayrılması imkansız gibi birşey olduğu ortaya çıktı.



G.Saray'ın Lucescu'ya talip olduğunu bilen, Shakhtar Yönetimi Rumen hocayı yakın takibe alarak, sarı kırmızılı kulüple görüşmesini bile engellediği ortaya çıktı. Ukrayna Kulübü'nü tarihinde ilk kez UEFA Kupası Şampiyonu yapan Mircea Lucescu, kariyerine çok önemli bir katkı sağlarken, Galatasaray'a gelişini de daha da zorlaştırmış oldu.



G.Saray adına Lucuscu ile görüşmeleri telefonla sürdüren yönetici Yiğit Şardan, Rumen hocanın rotasını yeniden İstanbul'a döndüremedi. UEFA zaferi sonrasında Ukrayna kulübünün, Rumen hocanın kontratını kesinlikle uzatmayı düşündüğü ve ücretine zam yapacağı belirlendi. Bu şartlarda Ukrayna'dan ayrılamayacağını anlayan Mircea Lucescu, sarı kırmızılı yönetime teşekkür ederek, Galatasaray ile gelecek sezonlarda çalışabileceğinin mesajını verdiği öğrenildi.



Öte yandan Galatasaray yönetimi bu sabah Lucescu ile görüşme çalışması içine girerken, UEFA finalinin İstanbul'da olmasını göz önünde bulunduran Shaktar Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, Rumen hocanın başına korumalar dikti. Lucescu'nun her hareketinden haberder olan Akhmetov, Galatasaray yönetimi ile görüşmesini engelmemiş oldu.



Lucescu'dan umduğunu bulamayan sarı - kırmızılı yönetimin teknik adam arayışında, medyada bugüne kadar ismi konu olmamış bir teknik adam ile temasta olduğu ortaya çıktı.