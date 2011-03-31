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Spor

SHAKİRA'YA BERNABEU YASAĞI ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 16:35

-SHAKİRA'YA BERNABEU YASAĞI ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Real Madrid Kulübü, Barcelona'da oynayan Gerard Pique ile ilişkisi nedeniyle Shakira'nın şarkılarını bundan böyle Santiago Bernabeu'da çalmayacak. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Shakira-Pique ilişkisinin hem sanatçının hayranları, hem de Barcelona taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandığı, Real Madrid'in ise Shakira'ya ait şarkıları Bernabeu'da yasaklayarak iki kulüp arasındaki ezeli rekabetin boyutunu gösterdiği belirtildi. Haberlerde, Real Madrid'in, maç öncesi, devre arası ve maç sonrasında daha önce bir çok kez kullandığı ''Waka Waka'' adlı şarkıyı, sadece sanatçının Barcelonalı bir futbolcuyla ilişki yaşaması nedeniyle şarkı listesinden çıkardığı ve bundan böyle kullanmama kararı aldığı öne sürüldü.

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