Shakira'ya alkış Yanukoviç'e yuh





T24- Euro 2012 evsahipliğine hazırlanan Ukrayna’da Devlet Başkanı Yanukoviç, 60 bin kişilik yeni stadın açılışını yaptı. Kievli seyirciler sahneye çıkan Kolombiyalı şarkıcı Shakira’yı alkışlarken, muhalefet lideri Timoşenko’nun tutuklanması nedeniyle Yanukoviç’i ıslıkladılar.





Hürriyet'in haberine göre, Ukrayna, gelecek yaz Polonya ile birlikte evsahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’na aylar kala, 1 Temmuz’daki final maçının da oynanacağı başkent Kiev’in restore edilen Olimpiyski Stadyumu’nu açtı.





Restorasyonu 585 milyon dolara malolan ve tamamlanması 4 ay geciken 60 bin kişilik stadı dolduran Kiev halkı, açılış konserinde sahneye çıkan Kolombiyalı pop yıldızı Shakira’yı alkışa boğdu. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ise kürsüden izleyicilere seslendiğinde 10 binler tarafından yuhalandı.





Organizatörler protesto seslerini bastırmak için Yanukoviç’in mikrofonunun sesini sonuna kadar açtılar. Yanukoviç bir süre ıslıkların dinmesini bekledi, ardından “Bu stadyum hepimiz için” diye sesini yükselterek gürültüyü bastırmaya çalıştı. Konuşmasını kısa kesmek zorunda kalan Yanukoviç, iki saat süren şenlikte bir daha ortalıkta görünmedi.





Ukrayna basınına göre protestoların temel nedeni, ana muhalefet lideri ve eski başbakan Yuliya Timoşenko’nun devam etmekte olan bir yolsuzluk davasında tutuklanmış olması. Yanukoviç’in bu yolla Timoşenko’nun siyasi hayatını sonlandırmaya çalıştığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna parlamentosu Rada’da yapılan görüşmeler Timoşenko’nun aftan yararlanabilmesi imkanı da elinden aldı. Ukrayna’da gelecek Salı günü açıklanacak mahkeme kararıyla Timoşenko’nun hüküm giymesi bekleniyor.





FEMEN herkese karşı



Gecedeki protesto gösterilerinden bir diğerini kadın hakları savunucusu FEMEN grubu yaptı. Grubun üç çıplak kadın üyesi “Fuhuşsuz Euro 2012” talebiyle sahaya girdiler. Daha önce Türk erkeklerini de “fuhuş turizmiyle” suçlayan FEMEN, Shakira’nın verdiği konserle, ekonomik açıdan zor durumdaki ülkeye daha çok “seks turistinin” gelmesine neden olacak şampiyonayı dünyaya tanıttığını savundu.





Kiev’de Waka Waka





Shakira, Kiev’de önceki gece verdiği stadyum konserinde, Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nın resmi marşı ‘Waka Waka’yı da söyledi.