Shakira: Liderlerin bir araya gelerek Kurdi kardeşler adına akılcı bir çözüm bulacaklarına inanıyorum

UNICEF iyi niyet elçisi olan ünlü şarkıcı Shakira, dünya liderlerinin, Aylan Kurdi adına, sığınmacı sorununa çözüm bulacaklarına inandığını belirterek, "Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?" diye sordu. Shakira, "Kurdi kardeşleri her düşündüğünde aklıma John Lennon'ın 'Imagine' şarkısındaki dizeler geliyor" dedi.

UNICEF tarafından BM'de düzenlenen "çocuk gelişimi ve eğitimi" konulu toplantıya katılarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shakira, 2 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin Ege'de kıyıya vuran cesedinin çok trajik bir görüntü olduğunu ve bu fotoğrafın unutulmaması gerektiğini kaydederek, "Çocuklar savaşların bedelini ödememeli. Hepimizin çocuklara karşı sorumluluğu var. Ne liderler ne de sivil toplum olarak bizler bundan kaçabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların eve ihtiyacı olduğunu vurgulayan Shakira, "Gördüğüm kadarıyla ırkçılık önemli bir sorun. Her ülkenin kendi ekonomik sorunları olabilir ancak insan gereksinim ve haklarının, sınırlar, bayraklar, sayılar, ırkçılık ve bencilliğin üzerine çıkmasını umuyorum. Ülkelerin ve liderlerin bir araya gelerek hayatlarını kaybeden Aylan Kurdi ve Galip Kurdi adına soruna akılcı bir çözüm bulacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"Kurdi kardeşleri her düşündüğümde aklıma John Lennon'ın 'Imagine' şarkısındaki 'Imagine all the people sharing all the world (Bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını hayal et)' dizeleri geliyor" diyen Shakira, "Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?" diye sordu.